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Spor

Jose Mourinho'yu yıkan haber! Ferdi Kadıoğlu'nun yeni adresini duyurdular

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, İngiliz devine transfer oluyor. Jose Mourinho'nun Ferdi Kadıoğlu ısrarı sürüyor. İşte detaylar...

2 Haziran 2024 Pazar 19:27 - Güncelleme:
Jose Mourinho'yu yıkan haber! Ferdi Kadıoğlu'nun yeni adresini duyurdular
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Bu sezon ligde 99 puan toplayan Fenerbahçe, sezonu ikinci tamamladı. Şampiyonluğa ulaşamayan sarı lacivertliler, İsmail Kartal ile yollarını ayırarak takımın başına Jose Mourinho'yu getirdi. Gelecek sezon kadroyu güçlü tutmak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına başladı.

ADA'DAN FERDİ KADIOĞLU ÇIKARMASI!

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, etkili performansıyla birçok Avrupa devini peşine taktı. Milli oyuncu için en ciddi talip Premier Lig'den Arsenal oldu. İngiliz ekibinin, bu yaz Ferdi için harekete geçeceği öne sürüldü. Yeni teknik direktör Jose Mourinho'nun, yıldız futbolcuyu 1 sezon daha kadroda tutmak istediği öğrenildi. Arsenal'in ise genç oyuncu için tüm şartları zorlamaya hazır olduğu iddia edildi.

REKOR BONSERVİSLE GİDEBİLİR

Fenerbahçe'nin, Ferdi'nin olası transferinde en az 30 milyon euroluk bir bonservis beklediği belirtiliyor. Transferin bu bedelle gerçekleşmesi halinde milli oyuncu, Fenerbahçe tarihinin en pahalı satışı olacak. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 21 milyon euro olarak biliniyor.

SEZONUN YILDIZLARINDAN!

Bu sezon sarı lacivertlilerin en istikrarlı oyuncularından birisi olan Ferdi, 51 maçta forma giydi. 24 yaşındaki yıldız, 3 gol 5 asistlik katkı sağladı.

Star Gazetesi

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