Jose Sosa için tüm ekip harekete geçti

Sabah 07.02.2020 09:26 - Güncelleme: 07.02.2020 09:26

Maç eksiği ile ligde gizli lider durumunda bulunan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalin ilk ayağında 5-0 kazandığı BŞB. Erzurumspor mücadelesinden sonra gözünü tekrar lige çevirdi.

Cumartesi günü Ankara'da Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan bordo-mavililerde hafif kas ağrıları bulunan kaptan Sosa'yı maça yetiştirebilmek için sağlık heyeti yoğun çaba harcıyor.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in de mutlaka sahada görmek istediği tecrübeli futbolcunun tedavisinin devam ettiği ve oynamak için istekli olduğu ifade edildi.