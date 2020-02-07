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Spor

Jose Sosa için tüm ekip harekete geçti

Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in de mutlaka sahada görmek istediği tecrübeli futbolcunun tedavisi sürüyor

Sabah07.02.2020  09:26 - Güncelleme: 07.02.2020  09:26

Maç eksiği ile ligde gizli lider durumunda bulunan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalin ilk ayağında 5-0 kazandığı BŞB. Erzurumspor mücadelesinden sonra gözünü tekrar lige çevirdi.

Cumartesi günü Ankara'da Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan bordo-mavililerde hafif kas ağrıları bulunan kaptan Sosa'yı maça yetiştirebilmek için sağlık heyeti yoğun çaba harcıyor.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in de mutlaka sahada görmek istediği tecrübeli futbolcunun tedavisinin devam ettiği ve oynamak için istekli olduğu ifade edildi.

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