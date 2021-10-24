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Spor

Jose Sosa: Taraftarımızdan özür diliyoruz

Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Jose Sosa, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

24 Ekim 2021 Pazar 22:09 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 22:09
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Fenerbahçe'de Jose Sosa, Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldukları maçın sonrasında konuştu.

Özür dileyen tecrübeli oyuncu, "Gerçekten çok geniş bir kadromuz var ve zaman zaman rotasyon yapmak gerekiyor. Kadrodaki bütün oyuncuların kendini hazır tutması gerekiyor. Çok istedik kazanmayı, taraftarımızdan özür diliyoruz. Bize gösterdikleri destek için teşekkürler. İstediğimiz sonucu alamadık, bu bizi üzüyor. Taraftarlarımızı tekrardan mutlu edip, hak ettikleri oyunu göstermek için savaşmamız gerekiyor." dedi.

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