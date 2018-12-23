Jose Sosa'dan Muharrem Usta'ya: Oynamayacaksam beni niye aldınız?
JOSE Sosa’nın itirafı. Trabzonspor’da geçen sezon az süre alan ve kendisini gösteremeyen Arjantinli orta sahanın eski Başkan Muharrem Usta ile arasındaki diyalog ortaya çıktı.
Sosa’nın, “Bana çok söz verdiniz. İmzayı attım, geldim. Eşim ve çocuklarımla otelde kaldım uzunca. Ev bulmalarını istedim, yardımcı olmadılar. Ben niye buradayım. Oynamayacaksam beni niye aldınız? Neden bu kadar para veriyorsunuz” dediği öne sürüldü. (Akşam)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.