Jose Sosa'dan Muharrem Usta'ya: Oynamayacaksam beni niye aldınız?

Sosa’nın, “Bana çok söz verdiniz. İmzayı attım, geldim. Eşim ve çocuklarımla otelde kaldım uzunca. Ev bulmalarını istedim, yardımcı olmadılar. Ben niye buradayım. Oynamayacaksam beni niye aldınız? Neden bu kadar para veriyorsunuz” dediği öne sürüldü. (Akşam)