Jose Sosa'nın isteği yönetimi mutlu etti
Trabzonspor yönetimi, Jose Sosa'nın sözleşmesinde şampiyonluk primi istemesinden memnun oldu.
Beşiktaş maçı için Trabzon’a gelen Jose Sosa’nın menajerine yönetimin hazırladığı sözleşmenin örneği verildi. Bu sözleşme örneği ile birlikte ülkesine dönen Arjantinli menajerin 15 gün içinde üzerinde bazı değişiklikler yaptığı sözleşmeyle Trabzon’a gelmesi ve Sosa’nın 2 yıl Trabzonspor’da kalması için gerekli imzaların atılması bekleniyor. Sosa’nın menajerinin üzerinde durduğu bazı maddelerin, Avrupa Kupaları’na katılma, şampiyonluk gibi başarı primleri olduğu bildirildi.
Jose Sosa’nın menajerinin özellikle şampiyonluk priminin yükseltilmesini istemesi ise yönetimin keyfini kaçırmadı. Yerine getirdi.
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