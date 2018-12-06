Josef de Souza araya girdi Gabigol Fenerbahçe'ye göz kırptı

Barbosa’nın bonservisinin Inter’den alınması çok zor gözüküyor. Kiralanma olasılığı daha yüksek. Sol ayaklı Barbosa, 22 yaşında ve hücumun her bölgesinde oynayabiliyor. Fenerbahçe, Inter’li futbolcu için yakın tarihte yollarını iyi şekilde ayırdığı Josef’i devreye soktu. Kariyerine Arabistan’da devam eden oyuncu İstanbul’u ve F. Bahçe’deki konforu Brezilyalı golcüye anlattı. Barbosa’yı isteyen en ciddi takım da Fenerbahçe.

(Aksam)