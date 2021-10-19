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Spor

Josef de Souza: Beşiktaş atak oynaması gereken bir takım

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 3. maçında Sporting Lizbon'a 4-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Josef de Souza, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

19 Ekim 2021 Salı 23:02 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 23:02
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Beşiktaş'ta Josef de Souza, Sporting'e 4-1 yenildikleri maçın sonrasında konuştu.

Detaylarda kaybettiklerini söyleyen Brezilyalı, "Şampiyonlar Ligi farklı bir alan. Maçlar detaylarda belli oluyor. İlk yarıda kornerden 3 gol yemek önemli bir detay. Bu detay da mağlubiyete sebep oldu. Beşiktaş atak oynaması gereken bir takım. Benim geride kalmam problem değil." dedi.

Son dönemde kötü sonuçlar aldıklarını vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Hepimiz zor bir dönemden geçiyoruz. Geçen sene de böyle olmuştu ama sonunda şampiyon olmuştuk. Eminim bu sezon da bunu değiştireceğiz. Taraftarlarımızdan takıma inanmasını istiyorum. Bu süreçten düzgün bir şekilde geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

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