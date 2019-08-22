Josef de Souza geri dönüyor
Sarı-Lacivertliler’in, eski Brezilyalı ön liberosu Josef de Souza’yı kiralamak istediği konuşuluyor.
AKŞAM
Sarı-Lacivertliler’in, eski Brezilyalı ön liberosu Josef de Souza’yı kiralamak istediği konuşuluyor.
Geçtiğimiz sezonun başında 12 milyon euroya Al Ahli’ye satılan 30 yaşındaki ön libero oyuncusu, Galatasaray’ın da gündemine gelmişti.
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