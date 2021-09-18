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Spor

Josef De Souza: Üstesinden geldik

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor'a karşı 2-0 geri düştüğü maçtan 3-2 galibiyetle ayrıldığı çekişmeli mücadelenin sonunda Josef De Souza açıklamalarda bulundu. Josef, 'Çok fazla eksiğimiz var. Ancak biz Beşiktaş'ız, bunu gösterdik.' dedi.

18 Eylül 2021 Cumartesi 23:00 - Güncelleme: 18 Eylül 2021 Cumartesi 23:28
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Beşiktaş'ın deplasmanda 3-2 kazandığı Antalyaspor maçının sonrasında Josef de Souza açıklamalarda bulundu.

Takım arkadaşlarını öven Brezilyalı, "Takımı kutlamak lazım ilk yarı eksiklerimiz vardı, çok açık verdik ama geri döndük. Ben iyi performans sergiliyorsam, bunda takım arkadaşlarımın bana verdiği desteğin de payı var." dedi.

Hataların üstesinden geldiklerini vurgulayan Josef, "Üstüne çok maç oynayacağız. Çok fazla eksiğimiz var. Ancak biz Beşiktaş'ız, bunu gösterdik. Hatalar yaptık ama üstesinden geldik. Umarım benim ateşim takıma yardımcı olur." ifadelerini kullandı.

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