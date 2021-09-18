18 Eylül 2021 Cumartesi 23:00 - Güncelleme: 18 Eylül 2021 Cumartesi 23:28

Beşiktaş'ın deplasmanda 3-2 kazandığı Antalyaspor maçının sonrasında Josef de Souza açıklamalarda bulundu.

Takım arkadaşlarını öven Brezilyalı, "Takımı kutlamak lazım ilk yarı eksiklerimiz vardı, çok açık verdik ama geri döndük. Ben iyi performans sergiliyorsam, bunda takım arkadaşlarımın bana verdiği desteğin de payı var." dedi.

Hataların üstesinden geldiklerini vurgulayan Josef, "Üstüne çok maç oynayacağız. Çok fazla eksiğimiz var. Ancak biz Beşiktaş'ız, bunu gösterdik. Hatalar yaptık ama üstesinden geldik. Umarım benim ateşim takıma yardımcı olur." ifadelerini kullandı.