13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3851
  • 6,0929
  • 222.337
  • 103.730
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Josef de Souza, Vasco da Gama'ya transfer oldu

Sezon başında Fenerbahçe'den Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımına transfer olan Josef de Souza, bir sezon içinde 3. transferini gerçekleştirdi.

  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Brezilyalı futbolcu, Brezilya'da eski takımı Vasco da Gama'ya transfer olurken bu transfer tarihe geçti. Ciddi bir sakatlık yaşayıp ameliyat geçiren ve sezonu kapayan Josef de Souza, Vasco da Gama'ya 3 aylığına kiralandı. Josef, Vasco'da resmi maçlara çıkmayacak ve sadece antrenmanlara katılacak. 30 yaşındaki futbolcunun maaşını ise Al Ahli ödemeye devam edecek.

JOSEF'TEN TEŞEKKÜR MESAJI

Josef'in tedavisini Brezilya'da geçirmek istediği ve kulübü Al Ahli'den özel olarak transferine izin vermesini istediği belirtildi.

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu, Vasco'ya transferinin ardından ''Ne zaman iyileşeceğimi bilmiyorum. Bu zor dönemimde Vasco bana kapılarını açtı. Anlayışı için Al Ahli'ye de teşekkür ederim.'' açıklamasında bulundu.

(Sporx)

Teknoloji çağının hastalığı nomofobiyi, Prof. Dr. Nevzat Tarhan´la konuştuk (Part 2)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu çıkışı

MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu çıkışı

Türkiye'de bir ilk: Yıl sonunda üretilecek

Türkiye'de bir ilk: Yıl sonunda üretilecek

Sınırda büyük gerilim! Savaş uçağı İHA'yı vurdu

Sınırda büyük gerilim! Savaş uçağı İHA'yı vurdu

Bakan müjdeyi verdi! O kapı açılıyor

Bakan müjdeyi verdi! O kapı açılıyor

Varank: CHP’nin bu girişimi çalışmalarımızı durduramayacak

Varank: CHP’nin bu girişimi çalışmalarımızı durduramayacak

İŞKUR GSB 2019 kura sonuçları açıklandı! Bakan'dan açıklama

İŞKUR GSB 2019 kura sonuçları açıklandı! Bakan'dan açıklama

Başkan Erdoğan, Kasımpaşa'da sosyal konut müjdesi verdi

Başkan Erdoğan, Kasımpaşa'da sosyal konut müjdesi verdi

Erbakan'ın kurduğu kanalda eşcinsellik propagandası

Erbakan'ın kurduğu kanalda eşcinsellik propagandası
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan, HDP´nin PKK açıklamalarını gündeme getirdi

Başkan Erdoğan, HDP´nin PKK açıklamalarını gündeme getirdi

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Büyük fırsat

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Büyük fırsat

Deniz komandolarının çıkarma harekatı göz kamaştırdı

Deniz komandolarının çıkarma harekatı göz kamaştırdı

Bakan Akar ve komutanlar HİK uçağıyla görev uçuşunda

Bakan Akar ve komutanlar HİK uçağıyla görev uçuşunda

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA