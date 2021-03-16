İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mart 2021 Çarşamba / 4 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4934
  • EURO
    8,9384
  • ALTIN
    416.701
  • BIST100
    1570.42
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Josef de Souza'dan Fenerbahçe derbisi mesajı
Spor

Josef de Souza'dan Fenerbahçe derbisi mesajı

Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza, Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i 3-2 yenerek finale yükseldikleri maçın ardından konuştu.

16 Mart 2021 Salı 23:59 - Güncelleme: 16 Mart 2021 Salı 23:59
ABONE OL

Yıpratıcı bir maç oynadıklarını kaydeden tecrübeli isim, "Tüm oyuncuları tebrik ediyorum. Başakşehir de 2-0'dan geldi, beraberliği yakaladı, bizim için tehlike oluşturdular. Bizim için yıpratıcı oldu. Şimdi hafta sonuna hazırlanmamız lazım." dedi.

Fenerbahçe derbisi için de görüşleri sorulan Josef, "Türkiye'de derbilerin ne kadar önemli olduğunu, bütün ülkeyi ilgilendirdiğini biliyoruz. Biz formumuzu sürdürmek istiyoruz, yarından itibaren derbiye hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Derbi için Beşiktaş taraftarına söz vermek isteyip istemediği sorulan Josef, "Orta saha olarak görevim gol atmak değil, faydalı olmaya çalışıyorum. Forvet oyuncularımız gol atınca mutlu oluyorum, maç kazanmak benim için yeterli. Taraftarlara elimizden geleni yapacağımızın ve kazanmak için her şeyi deneyeceğimizin sözünü veriyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.