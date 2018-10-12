Josef de Souza'nın bornozlu fotoğrafları olay oldu

Fenerbahçe ile yollarını ayırarak Al Ahli ekibine transfer olan Josef de Souza, yeni takımına olduğu kadar ortama da ayak uydurmaya çalışıyor.

Uyum çabaları

Brezilyalı futbolcunun son görüntüsü ilk başta; ya yörenin geleneksel Arap kıyafetlerini yanlış anladığı, ya da bornoz kültürü (!) hakkında herhangi bir fikri bulunmadığı şeklinde yorumlandı.