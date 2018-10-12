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Josef de Souza'nın bornozlu fotoğrafları olay oldu

Fenerbahçe'den ayrılarak Al Ahli takımına transfer olan Josef de Souza'nın Dubai'deki bornozlu görüntüsü şok etti.

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Fenerbahçe ile yollarını ayırarak Al Ahli ekibine transfer olan Josef de Souza, yeni takımına olduğu kadar ortama da ayak uydurmaya çalışıyor. 

Uyum çabaları  

Brezilyalı futbolcunun son görüntüsü ilk başta; ya yörenin geleneksel Arap kıyafetlerini yanlış anladığı, ya da bornoz kültürü (!) hakkında herhangi bir fikri bulunmadığı şeklinde yorumlandı.

Herkesin dikkati üzerinde 

Dubai havaalanında üzerinde bornozla gezen Josef de Souza ortamdaki herkesin dikkatini üzerine çekti.

Bermuda şort krizi! 

Ancak sonradan işin aslının farklı olduğu ortaya çıktı. Yıldız futbolcunun Suudi Arabistan’da havaalanına üzerinde Bermuda şort olarak tabir edilen kıyafetle geldiği ortaya çıktı.

Bu şortla uçağa binemezsin!

Ancak bir görevli Josef de Souza’nın yanına gelerek Bermuda şortla seyahat etmenin yasak olduğunu söyledi.

Bornoz için onay aldı 

Bunun üzerine Josef de Souza bavulundan bornozunu çıkarıp üzerine giydi. Görevliye bu şekilde seyahat edip edemeyeceğini sorduktan sonra olumlu yanıt aldı ve seyahatini bu şekilde gerçekleştirip Dubai’ye bu şekilde iniş yaptı.

‘Herkes bana güldü’ 

Josef de Souza ‘Dubai’ye seyahat etmek üzere havaalanına geldim. Bana bermuda şortla uçağa binemeyeceğimi söylediklerinde çılgına döndüm. Bornozu giydikten sonra havaalanında herkes bana güldü” dedi.

(Skorer)

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