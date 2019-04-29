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Josef Sural için hastaneden açıklama geldi

Alanyaspor'da hayatını kaybeden Josef Sural için hastaneden açıklama geldi.

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Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu ağır yaralanan Josef Sural hayatını kaybetmişti. Konu hakkında hastane müdüründen bir açıklama geldi
 
Alanya Özel Anadolu Hastanesi'nin genel müdürü şöyle konuştu;
 
"Josef Sural'ın başında ve vücudunun birçok yerinde kırık vardı. Maalesef kurtarılamadı. Josef Sural'ın, hem kafa kemiklerinde, hem göğüs kemiklerinde, bacak ve kol kemiklerinde, ayak bileklerinde kırıklar vardı. Ekibimiz ameliyata alarak müdahale etti ancak iç kanaması olan hastadan geri dönüş alamayınca, hayatını kaybetti. Biz de çok üzgünüz. Böyle hazin bir olayla karşılaşmak bizi de şok etti, çok üzgünüz."
 
 

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