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Josef Sural'ın hayatını kaybettiği kaza için iddianame

Josef Sural’ın öldüğü trafik kazasında sürücü hakkında iddianame hazırlandı.

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Alanyaspor'un Çek futbolcusu Josef Sural'in hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin iddianamede sürücü hakkında 2'den 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Alanyasporun Çek futbolcusu Josef Sural'in hayatını kaybettiği trafik kazasında sürücü hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan hazırlanan iddianame kabul edildi.

Alanyasporun Çek futbolcusu Josep Sural'ın deplasman dönüşü trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından minibüs sürücüsü hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan hazırlanan iddianame, Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İlk duruşma Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 27 Ağustos'ta görülecek.

İddianamede, hakkında dava açılan minibüs sürücüsü 40 yaşındaki Esat A'dan, kazada yaralanan oyunculardan İsaac Sackey ve Djilma Campos'un şikayetçi olduğu belirtildi.

Kaza tespit tutanaklarına göre Esat A.'nın aracın hız, yük ve teknik özellikleri ile görüş, yol ve hava durumu şartlarına uymadığı vurgulandı.

İddianamede, kazanın tek taraflı olduğu, başka bir kişinin kazada etkisi bulunmadığı, tek kusurun araç sürücüsünde olduğu belirtildi. Ayrıca Sackey ve Campos'un da basit tıbbi müdahale ile giderilmeyecek şekilde yaralandığı kaydedildi.

Kazada araçta ki Steven Caulker, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse ve Welinton Souza ise şikayetçi olmadı.

Esat A'nın iddianamede geçen ifadesinde, "18.30'da Kayseri'den yola çıktık. Kaza ise gece saat 02.00'de meydana geldi. Caulker'in 'hızlan' uyarısına karşın hız yapmadım." dediği öğrenildi.

İddianamede, "Yolcuların ifadelerinde, araç şoförünün kaza öncesi veya sırasında uykulu ve dalgın vaziyette olduğuna yönelik herhangi bir beyana rastlanılmadı." bilgisine yer verildi.

Bir kişinin öldüğü kazada minibüs sürücüsü Esat A. hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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