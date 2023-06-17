Joselu, Real Madrid'de!

Benzema ile yollarını ayıran İspanya La Liga ekibi Real Madrid, alternatif santrfor arayışlarında sona geldi. İspanyol devi Real Madrid, Espanyol forması giyen 33 yaşındaki İspanyol forvet Joselu'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.
Real Madrid'in Joselu'nun kiralanması için Espanyol kulübüne 500 bin euroluk ödeme yapacağı aktarıldı.
Anlaşmada zorunlu satın alma opsiyonunun bulunmadığı ifade edildi.
İspanyol forvet, 2010 yılında da Real Madrid formasını terletmişti.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Joselu, bu sezon Espanyol formasıyla tüm kulvarlarda 38 karşılaşmaya çıktı. Yıldız oyuncu, 17 gol atarken 4'te asist kaydetti.