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Spor

Joseph Attamah 4-5 hafta yok

Yukatel Kayserispor'un başarılı orta saha oyuncusu Joseph Attamah bugün ameliyat oldu.

IHA10 Ağustos 2022 Çarşamba 16:59 - Güncelleme:
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Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da ligin 1. haftasında oynanan Beşiktaş maçında forma giyemeyen Ganalı oyuncu Joseph Attamah sol dizinden özel bir hastanede Op. Dr. Tunay Erden tarafından ameliyat edildi. Attamah 4-5 hafta sahalardan uzak kalacak.

Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Joseph Attamah'ın sol diz Patellar Tendon yaralanması nedeniyle Acıbadem Fulya Hastanesinde Op. Dr. Tunay Erden tarafından gerekli müdahalesi yapılmıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede aramıza dönmesini temenni ediyoruz" denildi.

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