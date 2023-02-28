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Spor

Joseph Attamah çok mutlu! ''Allah'ım sana şükürler olsun...''

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalarda uzak olan Kayserispor'un futbolcusu Joseph Attamah formasına kavuştu.

IHA28 Şubat 2023 Salı 09:30 - Güncelleme:
Joseph Attamah çok mutlu! ''Allah'ım sana şükürler olsun...''
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Joseph Attamah sevinci. Sezon başında geçirdiği ameliyat sonrası formasından uzak kalan Joseph Attamah 2022-2023 sezonunda ilk kez forma giydi. Cumartesi günü Giresunspor ile oynanan erteleme maçında ilk kez forma giyen Attamah, sahada 69 dakika süre aldı.

Sahalara döndüğü için mutlu olduğunu ifade eden Joseph Attamah; "Sakatlık nedeniyle uzun bir yokluğun ardından sahalara geri döndüğüm için mutluyum. Allah'ım sana şükürler olsun, senin zamanın her zaman doğru zamandır" açıklaması yaptı.

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