İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ağustos 2023 Çarşamba / 14 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,7161
  • EURO
    29,242
  • ALTIN
    1670.77
  • BIST100
    7907.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Joseph Oosting: Fenerbahçe ile başa çıkacağımızı düşünüyorum
Spor

Joseph Oosting: Fenerbahçe ile başa çıkacağımızı düşünüyorum

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 5-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Twente'de teknik direktör Joseph Oosting müsabaka öncesi açıklamalarda bulundu.

AA30 Ağustos 2023 Çarşamba 17:12 - Güncelleme:
Joseph Oosting: Fenerbahçe ile başa çıkacağımızı düşünüyorum
ABONE OL

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 5-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Twente'de teknik direktör Joseph Oosting, "Takımımıza inancımız tam, 11 kişi oynayacağız ve Fenerbahçe ile başa çıkacağımızı düşünüyorum." dedi.

Hollanda ekibinin çalıştırıcısı Oosting, futbolcusu Daan Rots ile maçın oynanacağı De Grolsch Veste Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Oosting, Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu olduğunu ve ilk maçtaki farklı skora rağmen yarın iyi bir mücadele vermek istediklerini söyledi.

İlk maçı 5-1 kaybetmenin kendileri için onur meselesi olduğunu belirten Oosting, "Geçen maçın ilk yarısına nasıl başladıysak, o şekilde başlamak istiyoruz. Bu hafta antrenmanlarda çok iyi olduğumuzu gördüm. 5-1 çok acı verici bir durumdu ama yine iyi bir şekilde devam etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını ve geride kalan yıllarda yaptıkları gibi bu maçta da iyi bir geri dönüş yapabileceklerini aktaran Oosting, "Takımımıza inancımız tam, 11 kişi oynayacağız ve Fenerbahçe ile başa çıkacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.