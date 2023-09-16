İSTANBUL 26°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Eylül 2023 Cumartesi / 2 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9947
  • EURO
    28,8849
  • ALTIN
    1669.39
  • BIST100
    7961.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Joseph Oosting'den çarpıcı açıklama! ''Ajax, Fenerbahçe seviyesinde''
Spor

Joseph Oosting'den çarpıcı açıklama! ''Ajax, Fenerbahçe seviyesinde''

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin rakibi olan Twente'nin deneyimli teknik direktörü Joseph Oosting, sarı lacivertli ekip hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.

16 Eylül 2023 Cumartesi 16:02 - Güncelleme:
Joseph Oosting'den çarpıcı açıklama! ''Ajax, Fenerbahçe seviyesinde''
ABONE OL

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda karşılaştığı Twente'de teknik direktör Joseph Oosting çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"F.BAHÇE İLE AYNI SEVİYEDELER"

Hollanda Ligi'nde Ajax ile oynayacakları maç öncesinde konuşan Oosting, "Ben Ajax'ın Fenerbahçe seviyesinde olduğunu düşünüyorum. Onların da çok iyi oyuncuları var ve onlara karşı çok zor anlar yaşayabilirsiniz. Çok iyi bir takıma sahip olduğumuzu ve onların işlerini çok zorlaştırabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin 5-1 ve 1-0'lık skorlarla mağlup ettiği Twente, pazar günü evinde Ajax'ı konuk edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.