Joshua Brenet için 3 Türk ekibi yarışıyor

Süper Lig'den Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in de yakından takip ettiği oyuncu ile ilgilenen Fulham'ın bu transfer için istekli olduğu ifade edildi.

İngiliz basınında çıkan habere göre İngiliz ekibi Fulham, Twente ile sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan ve 1 milyon euroya serbest kalır maddesi bulunan sağ beki kadrosuna katmak için Hollanda ekibine teklifte bulundu. Fulham Teknik Direktörü Marco Silva'nın bu transfere olumlu rapor verdiği aktarıldı.

TÜRKİYE'DEN İLGİ SÜRÜYOR

Ayrıca haberde, Fulham'ın henüz Brenet transferinde mutlu sona ulaşamadığı ve Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in bu oyuncu için girişimlerini sürdürdüğü belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Skorer bir bek performansı sergileyen Joshua Brenet, Fulham formasıyla çıktığı 41 karşılaşmada 10 gol, 4 asistlik performans sergiledi.