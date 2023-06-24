İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Haziran 2023 Cumartesi / 6 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    25,2333
  • EURO
    27,4755
  • ALTIN
    1559.53
  • BIST100
    5582.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Joshua Brenet için 3 Türk ekibi yarışıyor
Spor

Joshua Brenet için 3 Türk ekibi yarışıyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın da kadrosuna katmak için çalışmalarda bulunduğu Joshua Brenet için 3 Türk ekibi de devreye girdi.

24 Haziran 2023 Cumartesi 20:24 - Güncelleme:
Joshua Brenet için 3 Türk ekibi yarışıyor
ABONE OL

Süper Lig'den Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in de yakından takip ettiği oyuncu ile ilgilenen Fulham'ın bu transfer için istekli olduğu ifade edildi.

İngiliz basınında çıkan habere göre İngiliz ekibi Fulham, Twente ile sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan ve 1 milyon euroya serbest kalır maddesi bulunan sağ beki kadrosuna katmak için Hollanda ekibine teklifte bulundu. Fulham Teknik Direktörü Marco Silva'nın bu transfere olumlu rapor verdiği aktarıldı.

TÜRKİYE'DEN İLGİ SÜRÜYOR

Ayrıca haberde, Fulham'ın henüz Brenet transferinde mutlu sona ulaşamadığı ve Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in bu oyuncu için girişimlerini sürdürdüğü belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Skorer bir bek performansı sergileyen Joshua Brenet, Fulham formasıyla çıktığı 41 karşılaşmada 10 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.