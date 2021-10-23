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Spor

Joshua Kimmich: Aşı olmadım, herkes kendi kararını versin

Almanya Bundesliga takımlarından Bayern Münih'de forma giyen yıldız oyuncu Joshua Kimmich, aşı olmadığını açıkladı.

23 Ekim 2021 Cumartesi 20:28 - Güncelleme: 23 Ekim 2021 Cumartesi 20:28
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Bayern Münih'in yıldız isimlerinden Joshua Kimmich, aşı olmadığını söyledi.

Aşının henüz uzun vadeli sonuçlarının netleşmediğini söyleyen Alman oyuncu, "Aşı olmadım çünkü uzun vadeli sonuçları görmek istiyorum. Sorumluluğumun farkındayım, hijyenik gereklilikleri yerine getiriyorum, 2-3 günde bir test oluyorum. Herkes kendi kararını versin." ifadelerini kullandı.

İleride aşı olmaya karşı olmadığını söyleyen Kimmich, "Birkaç endişem var ancak gelecekte pek tabii ki aşı olabilirim" dedi.

Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic de oyunculara aşıyı zorunlu tutmadıklarını belirtti.

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