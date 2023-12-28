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Spor

Joshua Kimmich için devler sırada!

Bayern Münih'in 28 yaşındaki orta sahası Joshua Kimmich için Avrupa'nın dev kulüpleri sıraya girdi.

28 Aralık 2023 Perşembe 19:42 - Güncelleme:
Joshua Kimmich için devler sırada!
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Bayern Münih'teki geleceği belirsiz olan 28 yaşındaki Alman orta saha Joshua Kimmich'e talipler artıyor.

Bild'in haberine göre; Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Kimmich için Manchester United, Manchester City, Liverpool ve Barcelona, Joshua Kimmich için devrede.

EN CİDDİ ADAY MANU

Haberde, Kimmich için en ciddi adayın Manchester United olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde kulübün yüzde 25'inin satışı için İngiliz iş insanı Jim Ratcliffe ile anlaşan Manchester United'ın transferde gözünü kararttığı belirtilirken, yıldız oyuncu için ciddi bir teklifte bulunmaya hazırlandığı öne sürüldü.

TAKİP EDİYORLAR

Kimmich için devrede olan diğer ekipler Manchester City, Liverpool ve Barcelona'nın da oyuncunun son durumunu takip ettiği ve Bayern Münih'in oyuncuyu satmak istemesi durumunda Alman devine teklifte bulunacakları aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Bayern Münih formasını 20 kez terleten tecrübeli oyuncu Kimmich, 1 gol atarken 6 golün de asistini yaptı.

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