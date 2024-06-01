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Spor

Joshua Kimmich'den geleceğine dair açıklama!

Bayern Münih'te forma giyen Joshua Kimmich, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

1 Haziran 2024 Cumartesi 19:02 - Güncelleme:
Joshua Kimmich'den geleceğine dair açıklama!
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Almanya ile Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırlanan Joshua Kimmich, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında takımı Bayern Münih'teki geleceğine de değinen 29 yaşındaki futbolcu, "Bu sadece bana bağlı değil, kulüp ne istiyor? Bir noktada görüşmelerin başlayacağını düşünüyorum. Benim durumum belirsiz değil, sözleşmemin bitmesine bir yıl daha var. Şimdi önümüzde bir Avrupa Futbol Şampiyonası var. Tamamen turnuvaya odaklanmış durumdayız. Son birkaç turnuva çok iyi gitmedi ve bunu düzeltmek istiyoruz. Bayern benim önceliğim olmaya devam edecek." diye konuştu.

Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Kimmich, geçtiğimiz sezon Bayern Münih'te 43 maçta 2 gol attı ve 10 asist yaptı.

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