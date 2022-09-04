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Spor

Joshua King: Daha çok gol atabilirdik

Süper Lig'in 5. haftasında evinde Kayserispor'u 2-0 yenen Fenerbahçe'de Joshua King, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

4 Eylül 2022 Pazar 00:17 - Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin golcü oyuncularından Joshua King, Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde 2-0 kazanarak 3 puanı aldıkları Yukatel Kayserispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren King, "Çok iyi bir oyun ortaya koyduk. İlk yarı oyunun hakimi bizdik. Rakibe pozisyon vermedik. Galibiyeti hak ettik. Daha çok gol atabilirdik. Ofansif olarak en iyi günümüzde değildik. 2 haftadır yoktum ama golle dönmek benim için keyif verici." dedi.

Joshua King ayrıca, "Takım için bir şeyler yapmak benim için çok önemli. Gol atmak benim için bugün bir bonus oldu." ifadelerini kullandı.

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