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Spor

Joshua King, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı

Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 yenen Fenerbahçe'de yeni transfer Joshua King, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı.

IHA15 Ağustos 2022 Pazartesi 23:57 - Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Joshua King, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Kasımpaşa karşısında kaydetti. King ayrıca Enner Valencia'nın attığı 2. golde de gol pasını veren isim oldu.

Spor Toto Süper Lig'de oynanan Kasımpaşa - Fenerbahçe mücadelesinde sarı-lacivertli futbolcu Joshua King takımı adına ilk golünü kaydetti. Müsabakanın 8. dakikasında Ferdi'nin pasına hareketlenen King, kaleciyi çalımlayarak yaptığı vuruşta takımını 1-0 öne geçirirken sarı-lacivertli formayla ilk kez golle tanışmış oldu. Maçın 58. dakikasında ise Enner Valencia'nın attığı golde pası veren Joshua King, müsabakayı 1 gol 1 asistle tamamlarken, 78. dakikada yerini Serdar Dursun'a bıraktı.

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