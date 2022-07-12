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Spor

Joshua King, Fenerbahçe için İstanbul'da

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Norveçli futbolcu Joshua King, İstanbul'a geldi.

12 Temmuz 2022 Salı 22:46 - Güncelleme:
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Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hücum hattını Joshua King ile güçlendirmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin anlaşma sağlandığını açıkladığı Norveçli golcü İstanbul'a indi.

30 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrollerinin ardından, resmi sözleşmenin altına imza atması bekleniyor.

GEÇEN SEZON 5 GOL ATTI

Geçtiğimiz sezon Watford'da forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, çıktığı 33 maçta 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

BONSERVİS ÖDENMEYECEK

İngiliz ekibiyle sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki futbolcu, serbest statüde yer alıyor. Fenerbahçe, bu transferin resmiyet kazanması durumunda herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.

OĞLUNUN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Tecrübeli futbolcu, 2020 yılında oğlunun Fenerbahçe forması giymiş fotoğrafını paylaşmıştı. Norveçli ismin, bu paylaşım sonrası da sarı-lacivertlilere transfer ihtimali gündeme gelmişti.

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