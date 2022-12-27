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Spor

Joshua King: Fenerbahçe'de oynadığım futboldan çok keyif alıyorum

Süper Lig'in 16. haftasında evinde Hatayspor'u 4-0 yenen Fenerbahçe'de Joshua King, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

27 Aralık 2022 Salı 22:39 - Güncelleme:
Joshua King: Fenerbahçe'de oynadığım futboldan çok keyif alıyorum
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Fenerbahçe'nin Norveçli golcüsü Joshua King, 4-0 kazanılan Hatayspor maçının ardından konuştu.

Ligin uzun bir maraton olduğuna dikkat çeken King, "Son maçta aldığımız mağlubiyetten sonra iyi bir cevap vermeliydik. İyi bir oyun sergiledik. Böyle devam etmeliyiz. Tek maç üzerinden değerlendirmemek gerekiyor, lig uzun bir maraton. Bundan sonraki maç için çalışacağız." dedi.

Forvetteki partnerinin kim olduğunun önemli olmadığını söyleyen Norveçli oyuncu, "Bana göre kim oynarsa oynasın; Michy, Enner, Serdar Dursun... Beraber çalışıyoruz. İyi bir partnerlik ortaya koymaya çalışıyoruz. Bugün de gollerimizi attık. Serdar Dursun da attı, onun için mutluyum. Santraforlar için gol atmak önemli. Ancak bu şekilde özgüven kazanır. Şanslıyım ki etrafımda iyi oyuncular var. Fenerbahçe'de oynadığım futboldan çok keyif alıyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

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