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Spor

Joshua King, Sivasspor maçında da yok

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de sakatlıktan dönen Joshua King, hazır olmadığı için kadroda yer almadı.

AA7 Kasım 2022 Pazartesi 20:50 - Güncelleme:
Joshua King, Sivasspor maçında da yok
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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları Dinamo Kiev maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 3 değişikliğe gitti.

Fenerbahçe'nin tecrübeli hücum oyuncusu Joshua King, Demir Grup Sivasspor karşısında kadroda yer almadı.

Sakatlığı geçen ve takımla birlikte çalışmalara başlayan King, sarı lacivertli takımın son oynadığı Dinamo Kiev ve İstanbulspor maçlarında kadroda yer almış ancak oyuna dahil olmamıştı.

Joshua King teknik heyet tarafından hazır olmadığı için Demir Grup Sivasspor maçının kadrosuna alınmadı.

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