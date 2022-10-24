Joshua King sürprizi! Ve herkesin beklediği haber resmen geldi

Fenerbahçe'de sakatlanan ve 7 resmi maçı kaçıran Joshua King'den müjdeli haber geldi. Takımla çalışmalarına başlayan Joshua King'in Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynanacak karşılaşmaya yetişmesi ve kadroda yer alması bekleniyor.

JOSHUA KING, GERİ DÖNÜYOR

Norveç Milli Takım kampında sakatlanan ve Fenerbahçe'de 7 maçı kaçıran Joshua King'den sevindiren haber geldi. Sarı-lacivertli takımla antrenmana çıkan 30 yaşındaki golcü sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.

JOSHUA KING, DINAMO KIEV MAÇINA YETİŞECEK

Joshua King'in Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile karşılaşacağı maça yetişmesi bekleniyor. Norveçli golcünün karşılaşmada kadroda yer alacak ve teknik direktör Jorge Jesus'un şans vermesi halinde süre alacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Joshua King, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 8 resmi maçta forma giydi ve bu karşılaşmaların hepsinde ilk 11'de yer aldı. 30 yaşındaki Norveçli golcü, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.