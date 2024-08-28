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Spor

Joshua King, Toulouse yolcusu

Fenerbahçe ile sözleşmesinin bitmesinin ardından serbest durumda bulunan Joshua King'in Fransa ekiplerinden Toulouse ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

28 Ağustos 2024 Çarşamba 17:47 - Güncelleme:
Joshua King, Toulouse yolcusu
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Fenerbahçe ile sözleşmesi bittikten sonra sarı-lacivertli takımdan ayrılan Joshua King için Fransa'dan sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Fransız basınında yer alan habere göre, Toulouse, transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala kadrosunu güçlendirmek istiyor ve 32 yaşındaki hücum oyuncusu ile ilgileniyor.

Toulouse ve King arasında yapılan görüşmelerde anlaşmanın yakın olduğu iddia edildi.

Norveçli futbolcunun geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

Fenerbahçe'de 2022-2024 yılları arasında forma giyen Joshua King, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 54 maçta 12 gol attı ve 7 asist yaptı.

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