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Spor

Joshua King, yeni takımına imzayı attı

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Toulouse futbolcusu Joshua King, Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Khaleej'e transfer oldu.

Haber Merkezi16 Temmuz 2025 Çarşamba 01:44 - Güncelleme:
Joshua King, yeni takımına imzayı attı
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Ligue 1 ekibi Toulouse'tan ayrıldıktan sonra bonservisini elinde bulunduran Joshua King'in yeni takımı belli oldu

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Toulouse futbolcusu Joshua King, Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Khaleej'e transfer oldu.

ANTALYASPOR DA İSTEMİŞTİ

33 yaşındaki Joshua King, bu transfer döneminde kanat arayışlarında olan Süper Lig ekibi Antalyaspor'un da gündemine gelmişti.

KARİYERİ

Kariyerinde Manchester United, Everton, Bournemouth, Watford ve Fenerbahçe gibi takımlarda forma giyen Norveçli futbolcu Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla 32 maçta süre alıp 6 gol kaydetmişti.

TOULOUSE PERFORMANSI

Toulouse formasıyla geçtiğimiz sezonda 30 maça çıkan Norveçli futbolcu bu maçlarda 6 gol 4 asistlik bir performans sergiledi.

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