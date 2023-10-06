Joshua King'ten sakatlık açıklaması

Fenerbahçe forması giyen Joshua King, Spartak Trnava karşısındaki galibiyet sonrası konuştu.

Sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan King, "Sadece hamstring kasında bir gerginlik hissettim. Sadece emin olmak için çıktım. Doktorla durumuna bakacağız." dedi.

King sözlerine, "Bugünkü gibi rakibimiz kompakt oynadığı zaman zor olabiliyor. İlk yarıda çok iyi savunma yaptılar. İki tane şans yakaladık. Son bölümde daha fazla gol atabilirdik. Rakibin bir yerden sonra açılacağını biliyorduk. Buraya galibiyet için geldik bugün de bunu başardık." diye devam etti.

Mücadelede 2 gol atan başarılı futbolcu, "Ben sahada takımıma yardım etmek istiyorum. Hem defansif hem ofansif olarak katkı vermek istiyorum. Ben mutluyum. Bir kanat forvet olarak gol attığınızda sahadan mutlu ayrılırsınız." sözlerini sarf etti.