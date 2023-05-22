Josuha Guilavogui: Avrupa kariyerim muhtemelen sona erdi

Wolfsburg forması giyen Josuha Guilavogui, geleceği ile ilgili açıklamada bulundu.

32 yaşındaki futbolcu, sözleşmesinin sona ereceği Wolfsburg'tan ayrılacağını doğruladı. Guilavogui ayrıca, bir sonraki durağı için, "Muhtemelen Avrupa'daki kariyerimin sona erdiğini düşünüyorum" dedi.

BEŞİKTAŞ İÇİN SÖZLEŞME İDDİASI

İspanyol basınından Todofichajes, Beşiktaş'ın 32 yaşındaki futbolcuya ön sözleşme teklifinde bulunduğunu öne sürmüştü. Guilavogui'nin adı Türkiye'den ayrıca Adana Demirspor'la da anılmıştı.

Öte yandan Guilavogui'ye Suudi Arabistan'dan da teklifler olduğu belirtildi.

Josuha Guilavogui, bu sezon Wolfsburg forması altında 25 maçta sahaya çıktı.