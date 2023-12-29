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Spor

Jousha King ve Batshuayi gol nöbetinde

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi ve Joshua King, Süper Kupa maçında sonradan sahaya çıkacak olsalar bile maçın kaderini değiştirmek için hazırlandı.

Sabah29 Aralık 2023 Cuma 10:47 - Güncelleme:
Jousha King ve Batshuayi gol nöbetinde
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Süper Kupa'da Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de mücadeleye ilk 11'de başlaması beklenmeyen Michy Batshuayi ve Joshua King, kritik maç için hazır....

Sarı-lacivertlilerde Joshua King ve Michy Batshuayi derbide süre almak istiyor.

Dusan Tadic'in formsuz olmasına rağmen maça 11'de başlayamayacak olan King, kendisini hazır tutarak karşılaşmanın uzatmalara gidebileceğini de hesap ediyor.

Kayserispor'a karşı 3 gol atan Batshuayi ise ligde oynanan derbide 90+3'te oyuna girmişti. İki oyuncu da sonradan sahaya çıksa bile maçın kaderini değiştirmek için hazırlandı.

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