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Spor

Juan Cuadrado: Cristiano Ronaldo, beni istemiyor

Juventus'tan ayrılan başarılı kanat oyuncusu Juan Cuadrado, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

8 Temmuz 2023 Cumartesi 19:33 - Güncelleme:
Juan Cuadrado: Cristiano Ronaldo, beni istemiyor
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Juventus ile yollarını ayıran Kolombiyalı kanat oyuncusu Juan Cuadrado, geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sky Sports'a konuşan tecrübeli oyuncu, "Menajerim Avrupa'da bazı görüşmeler yapıyor. En iyi seçeneği bulmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"RONALDO BENİ İSTEMİYOR"

Suudi Arabistan ekiplerinin ilgisini de değerlendiren Cuadrado, "Arabistan konusunda; Hala rekabet etmek için tutkum var. Ronaldo orada ama beni almak istemiyor." dedi.

35 yaşındaki Cuadrado, geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla çıktığı 47 maçta 2 gol 4 asist kaydetti.

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