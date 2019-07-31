Juan Jesus için acil çağrı
Teknik Direktör Yanal, takımın şu anda en büyük eksiğinin stoper mevkisinde olduğunu belirterek yönetimden bir an önce transferin yapılmasını istedi. Fener yönetimi Jesus için Roma’ya teklifini 6 milyon euroya çıkardı.
- StarSpor
FENERBAHÇE’DE Audi Cup’ta ortaya çıkan savunma zaafı, acil transferi gündeme getirdi. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın yönetimle yaptığı görüşmede, “Öncelikle stoperdeki sıkıntıyı gidermemiz şart. Buraya acil transfer yapmamız gerekiyor. Ligin başlaması için artık süre iyice kısaldı. Gecikirsek sıkıntı artar” dedi. Yönetimin de bunun üzerine Juan Jesus için Roma ile yeniden irtibata geçtiği öğrenildi. Kanarya, Brezilyalı sol stoper için daha önce 5 milyon euroluk bir teklif yapmış, İtalyanlar ise 8 milyon euro istemişti. Sarı-Lacivertliler’in teklifi 6 milyon euroya çıkardığı, ayrıca başarı bonusu da vererek Roma’yı iknaya çalıştığı öğrenildi. Fenerbahçe’nin Sambacı’ya ise senelik 2.5 milyon euro vereceği öğrenildi.
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