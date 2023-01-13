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Spor

Juan Mata 3. kez ağları sarstı

Süper Lig'in 19. haftasında evinde Hatayspor'u 4-0 yenen Galatasaray'da Juan Mata bu sezon ligdeki gol sayısını 3'e yükseltti.

IHA13 Ocak 2023 Cuma 22:31 - Güncelleme:
Juan Mata 3. kez ağları sarstı
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Galatasaray'ın İspanyol futbolcusu Juan Mata, Hatayaspor karşısında attığı 2 golle bu sezon ligdeki gol sayını 3'e çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 4-0 mağlup etti. Mücadele sarı-kırmızılıların deneyimli futbolcusu Juan Mata da 2 gol kaydetti. Mata, karşılaşmanın 45+4. ve 45+6. dakikalarında rakip fileleri havalandırdı.

34 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını da 3'e çıkardı. İspanyol futbolcu ayrıca Nef Stadyumu'nda sarı-kırmızılı formayla gol atan 100. farklı futbolcu oldu.

Orta sahada Dries Mertens'in yokluğunda oynayan Juan Mata, ligde 8 maç sonra 11'de görev aldı. Mata 70. dakikada yerini Yunus Akgün'e bıraktı.

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