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Juan Mata: Barcelona ile çeyrek finalde eşleşmek büyük bir meydan okuma

Manchester United'ın İspanyol futbolcusu Juan Mata, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynayacakları Barcelona eşleşmesi hakkında konuştu.

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Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmesinde Barcelona ve Manchester United kozlarını paylaşacak. Zorlu eşleşme öncesi İngiliz ekibinin orta sahası Juan Mata'dan açıklama geldi.

Manchester United'ın resmi internet sitesine yazı yazan Mata, Çarşamba günü oynanacak maç için ''Herkesin gözü Çarşamba günü bizde olacak. Barcelona ile çeyrek finalde eşleşmek büyük bir meydan okuma. Heyecanlı ve motiveyiz. Zaten diğer türlü olamayız. Çocukken hayal ettiğiniz eşleşmelerdir bunlar. Savaşmaya hazır olmalıyız, aynı zamanda oynadığımız oyundan da zevk almalıyız.'' diye konuştu.

''BARCELONA ÇOK İYİ BİR TAKIM, BU EŞLEŞME BİR DAĞ''

İspanyol futbolcu, rakipleri Barcelona hakkında da konuşurken ''Barcelona, şüphesiz çok iyi bir takım. Onlara karşı çok maç yaptım. Yarı finale yükselmek için elimizden gelen her şeyi sahaya yansıtmalıyız. Patronun (Ole Gunnar Solskjaer) söylediği gibi bu eşleşme bir dağ. Ama dağlar, tırmanmak için vardır.'' dedi.

(Sporx)

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