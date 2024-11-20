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Spor

Juan Mata bir ilke imza attı

Süper Lig'de bir dönem Galatasaray forması da giyen Juan Mata, bir ilke imza attı. Futbolculuk kariyerine aktif olarak devam eden Mata, MLS ekibi San Diego kulübünün ortağı oldu.

20 Kasım 2024 Çarşamba 23:31 - Güncelleme:
Juan Mata bir ilke imza attı
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Avustralya ekibi Western Sydney'de forma giyen İspanyol futbolcu Juan Mata, bir ilke imza attı.

Juan Mata, MLS ekibi San Diego kulübünün ortağı oldu. İspanyol futbolcu, MLS'e yatırım yapan ilk aktif futbolcu olma unvanını aldı.

BECKHAM'DAN SONRA İLK

Öte yandan Mata, David Beckham'dan sonra MLS'te hisse sahibi olan ikinci uluslararası oyuncu oldu.

36 yaşındaki Juan Mata, Avustralya ekibi Western Sydney'de forma giyiyor. Bu sezon 4 maçta forma giyen 36 yaşındaki efsane, 141 dakika sahada kaldı.

GALATASARAY PERFORMANSI

İspanyol yıldız, 2022-23 yılları arasında Galatasaray forması da giydi. Mata, sarı krımızılı formayla 18 maça çıktı ve 3 gol, 2 asist yaptı.

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