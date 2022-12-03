Juan Mata: Bu arayı iyi bir şekilde kullanmamız lazım

Kulüpler Birliği Vakfının iş birliği içinde olduğu LaLiga ile düzenlediği Dostluk Turnuvası'nın ikinci maçında konuk ettiği Rayo Vallecano'ya 1-0 yenilen Galatasaray'da İspanyol futbolcu Juan Mata, sonuçtan memnun olmadıklarını ancak kendilerini lige hazırlamalarının daha önemli olduğunu söyledi.

Nef Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mata, uzun bir aradan sonra tipik bir ilk maç olduğunu düşündüğünü belirterek, "En önemlisi, maç ritmi kazanmak ve kimsenin sakatlanmamasıydı. Altyapıdan gelen oyuncuların oynadıkları dakikalar en önemlisi. Hak ediyorlar çünkü oynamayı. Tabii sonuçtan memnun değiliz ama bu maçların asıl önemi sonuçtan ziyade daha çok kendimizi hazırlamayla ilgili." dedi.

"İLK 11'DE YER ALMAK DAHA MUTLULUK VERİCİ"



Oyuna sonradan girdiği maçlarda daha etkili olduğu hatırlatılarak bunun nedeni sorulan Mata, normalde sonradan girdiği maçlarda gol ve asistler yaptığını ancak ilk 11'de yer almaktan her zaman daha mutlu olacağını dile getirdi.

Altyapıdaki oyuncularla ilgili de görüşleri sorulan 34 yaşındaki futbolcu, "Son zamanlarda altyapıdaki oyuncular, tipik İspanyol oyuncuları gibi diyebilirim. Çok dayanıklı, ritmi değiştirebilen, farklı özellikte oyuncular da var. Bu kulübü temsil edebilecek seviyelere gelebilmek için altyapıda iyi çalışmalar olduğuna inanıyorum ve bu yaşlarda en önemli şey topa sahipken veya topa sahip değilken verilen kararlar. Bu tip takımlarda oyuncuların üst seviyelerde hazırlandıklarına inanıyorum." diye konuştu.

Galatasaray'da oynadığı bölgeyle ilgili, milli takımda oynadığı bir pozisyon olduğunu ve yabancılık çekmediğini anlatan Mata, "Zaten kariyerimin çoğunda kanatlarda ve ofansif orta saha oynadığım için orada da rahat oynayabilirim. Bu, hocanızın sizden ne istediğiyle alakalı." şeklinde görüş belirtti.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA FENERBAHÇE'Yİ RAKİP OLARAK GÖRÜYOR



"Şu ana kadar Galatasaray'da gösterdiğiniz performanstan memnun musunuz ve şampiyonluk yarışında rakip olarak hangi takımı görüyorsunuz?" sorusunu da yanıtlayan Mata, şöyle konuştu:

Tabii ki şu anda gördüğümüz rakip Fenerbahçe. Lider ve bizden iki puan farkla önde olduğu için. Araya girmeden önce son maç çok iyi sonuç aldık, ondan önce de iyi sonuçlar alıyorduk. Bizim gibi başka takımlar da var şampiyonluk için mücadele eden. Sadece Fenerbahçe değil. Bu arayı iyi bir şekilde kullanmamız lazım. Takıma katılan oyuncularla çalışma yapmamız ve iyi ritim yakalamamız lazım tekrardan. Ve tabii attığım golden, yaptığım asistten çok memnunum. Ligin daha zor kısmına geçiyoruz, daha çok oynamamız gerekiyor. Bu şekilde kendimizi geliştireceğiz.

RONALDO'NUN AYRILIK SÜRECİYLE İLGİLİ NE DEDİ?



Dünya Kupası'nda ülkesi İspanya'nın Fas'la eşleşmesine yönelik soruya da Mata, "Milli takımdan çok memnunum şu ana kadar. Çok iyi maçlar çıkardılar. Tuttuğum takım, kazanmasını istediğim takım. Çok da hak eden bir takım. Aynı zamanda nasıl çalıştıklarını biliyorum. Takımdaki birçok oyuncu, arkadaşım. Kupada sürpriz sonuçlar var. İngiltere var, çok güçlü ve bunu tekrardan gösteriyor. Arjantin ve Brezilya çok iyi gösteremeseler de önümüzdeki maçlarda kendilerini göstereceklerdir. Fransa da kupa için mücadele edecektir." cevabını verdi.

Juan Mata, eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'dan ayrılma süreciyle ilgili soru üzerine de "Şahsi olarak iyi bir ilişkim var onunla, ona müteşekkirim paylaştığımız zaman için. Hem kulübe hem Ronaldo'ya başarılar diliyorum. Şahsi olarak da umarım başarılı olur. Kulüpte sevilen bir insandı, taraftar seviyordu. Yaptığı işler için onlar da müteşekkirdir diye umuyorum." ifadelerini kullandı.