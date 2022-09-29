Juan Mata: Galatasaray gibi büyük bir kulüpte oynamaya ihtiyacım vardı

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor'la karşılaşacak Galatasaray'da Juan Mata, sarı-kırmızılı kulübe transfer süreci ve takıma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray'a transfer sürecini anlatan Juan Mata, "Süreç çok hızlı gelişti. Çok hızlı bir şekilde imzaları attık. Kariyerimin bu döneminde Galatasaray gibi büyük bir kulüpte oynamaya ihtiyacım vardı. Buraya, şampiyon olmak için, unvanlar kazanmak için ve tabii ki gerçekten oynamak için geldim. Ve bunu da çok istiyordum. Dolayısıyla hızlı bir şekilde gelişti. Transfer dönemi bitmek üzereydi. Benim menajerim de hocamızla çok hızlı bir şekilde konuşmaları gerçekleştirdi. Biz de zaten çok heyecanlıydık buraya gelmek için. Hızlı bir şekilde uçağa atladım ve transfer dönemi kapanmadan önce buraya geldim." ifadelerini kullandı.

Takımdaki atmosferin iyi olduğunu belirten İspanyol oyuncu, "Çok uzun zaman geçirmedim fakat büyük bir enerji var burada. Gerçekten birlikte çalıştığımız herkes bize yardımcı oluyor. Harika bir atmosfer kurulmuş durumda. Yabancı arkadaşlarla da, Türk arkadaşlarla da gerçekten sıkı bir ilişki kurabildik. Sadece sahanın içinde değil, sahanın dışında da, insani değerler olarak baktığınızda birbirimiz ile iyi uyum sağlayan, çok kaliteli insanlarla birlikte olduğumuzu hissediyoruz." açıklamasında bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'la ilgili ise Mata şunları söyledi, "Okan Hoca ile yaklaşık iki haftadır çalışıyoruz. Yeni tanıştık ama Başakşehir'in hocası olduğu zaman onlara karşı oynamıştık. Ve burada onlara kaybetmiştik. Çok büyük bir insan olduğunu düşünüyorum. Oyuncularıyla yakın ilişkiler kuran bir insan olduğunu düşünüyorum. Hatta bizimle birlikte antrenmanlara çıkıyor ve kalitesini gösteriyor. Gerçekten eğer bizim ile birlikte oynayabilseydi çok şanslı olurduk."

Galatasaray'da 64 numaralı formayı giyen Mata, bu numarayı tercih etme sebebini ise şöyle açıkladı, "Önemli bir numara olduğu için genelde 10 numara ile çıkıyordum maçlara. Hoşuma gidiyordu. Futbolda önemli olan ofansif orta sahanın giydiği bir numaraydı. Manchester United'da da 8 numara ile sahaya çıkıyordum. Küçüklüğümden beri hoşuma giden bir numaraydı 8. Ve orada gururla taşıdım 8 numarayı. 10 numarayı Rooney gidiyordu, ondan alabilmek çok zordu. Annem geçen yıl vefat etti. 1964 doğumlu kendisi. O yüzden her zaman benimle olduğunu hissetmenin bir yolu olarak düşündüm ve 64 numarayı giydim. Babam da aynı yıl doğmuş. 64 numarayı giydiğimde onları yanımda hissediyor gibiyim."