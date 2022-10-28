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  • Juan Mata: İlk golümü attığım için çok mutluyum
Spor

Juan Mata: İlk golümü attığım için çok mutluyum

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenen Galatasaray'da Juan Mata, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

28 Ekim 2022 Cuma 23:18 - Güncelleme:
Juan Mata: İlk golümü attığım için çok mutluyum
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Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Juan Mata, VavaCars Fatih Karagümrük maçında attığı gol ve galibiyetle ilgili konuştu.

Juan Mata ilk olarak, "İlk golümü attığım için çok mutluyum. 2-0 olduğu için de maçı da kazandık anlamına geliyordu. O yüzden de çok mutlu oldum. Taraftarlar sıkıntı anlarımızda da yanımızda. Bu gol onlar için, onlar için attım bu golü." dedi.

Liderlik koltuğuna oturmak istediklerini söyleyen Juan Mata, "Dünya Kupası arası öncesi iki maç kaldı, çok önemli. Beşiktaş ve Başakşehir gibi zor rakiplerle oynayacağız. Onları da kazanıp, liderlik için savaşmaya devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk halkına mesaj gönderen İspanyol yıldız, "Galatasaray taraftarı beni çok iyi kucakladı. Türk halkı da beni çok iyi karşıladı. Burada olmaktan çok mutluyum. 29 Ekim çok önemli bir gün, umarım Türkiye güzel bir gün geçirir. Galatasaray taraftarları bu 3 puanla daha mutlu olacaklardır." dedi.

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