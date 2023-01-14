Juan Mata: Kupalara bir kupa daha eklemek istiyoruz

Galatasaray'ın Atakaş Hatayspor'u 4-0 mağlup ettiği maçta 2 gol atan Juan Mata, mücadelenin ardından konuştu.

Mata, "Sonuçtan çok mutluyuz. Geçen hafta önemli bir maçı kazandık. Bu maç da çok önemliydi ve kazandık. Gol attığım için çok mutluyum. Böylece taraftarla daha çok yakınlaşmış oldum." ifadelerini kullandı.

İspanyol oyuncu, "Çok büyük bir kulüpte oynuyorum. Bu formayı giydiğim için gurur duyuyorum. Harika bir stadyumda, büyük bir taraftarla mücadele ediyoruz. İyi iş çıkarıyoruz. Böyle devam etmek istiyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

"HEPİMİZ TAKIM İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Mata, geçen hafta Fenerbahçe ile yaptıkları önemli maçı kazandıklarını hatırlatarak, "Bugün de böyle devam ediyor olmamız çok önemliydi. Sezon sonuna kadar böyle devam etmek istiyoruz. Bu kolay olmayacaktır. Mutlaka zor maçlar oynayacağız. Biz olabildiğince mükemmelliği ararken, bir yandan da mütevazı olmaya dikkat ediyoruz. Yolumuza bu şekilde devam edeceğiz." diye konuştu.

Galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu anlatan İspanyol futbolcu, "Aynı zamanda bu galibiyete gol atarak katkı sağladığım için memnunum. Hepimiz takımımız için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Burada 'Daha çok oynuyorum, daha az oynuyorum.' karşılaştırması yapmıyorum. Çok sağlıklı bir ortam olduğunu ve hepimizin takımı öne koyduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

"ÜÇLÜ ÇEKTİRMEYİ ÇOK İSTİYORDUM"

Juan Mata, maçtan sonra tribünlere "üçlü" çektirmesiyle ilgili olarak, "Bu kutlamayı yapmayı çok istiyordum. Bu sahada ilk gol sevincimi yaptım. Taraftarla bunu kutladık. Taraftar dışarıda karşılaştığımızda da çok iyi davranıyor. O yüzden çok mutluyum." şeklinde görüş belirtti.

Fiziksel olarak kendisini iyi bulduğunu aktaran Mata, takımın başarısında birlikteliğin önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

Oyuncular, hocalar, ekibimiz, bütün çalışanlarımız hep birlikte aynı şekilde hareket ediyoruz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hoca olmak da zor. Çok geniş bir kadroya sahibiz. Aynı performansı göstermeye çalışıyoruz. Olabildiğince böyle devam edeceğiz.

"KUPALARA BİR KUPA DAHA EKLEMEK İSTİYORUZ"

Sezonu şampiyon tamamlamak istediklerini anlatan Mata, "Amacımız ligi kazanmak, müzemizdeki birçok kupaya bir kupa daha eklemek. Fakat sezon uzun. Şu an bunu konuşmak için erken. Biz elimizden gelene yapmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.