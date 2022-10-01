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Spor

Juan Mata: Şampiyon olmak için kazanmalıyız

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile golsüz berabere kalan Galatasaray'da Juan Mata, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

1 Ekim 2022 Cumartesi 22:48 - Güncelleme:
Juan Mata: Şampiyon olmak için kazanmalıyız
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Galatasaray forması altında ligde ilk maçına Adana Demirspor deplasmanında çıkan Juan Mata, maçın ardından konuştu.

İspanyol yıldız, "Zor bir maçtı, lider bir takımla oynadık. Güçlü bir taraftar vardı. İlk maçıma çıktığım için mutluyum. Ancak şansları değerlendiremedik, gol atamadık, bunun için mutsuzum." dedi.

Juan Mata, sözlerini, "Çok istekliyiz, yaz döneminde iyi oyuncular aldık. Şampiyon olmak için kazanmalıyız. Kendimi geliştirmem lazım. İyi olduğumu düşünüyorum ama iç sahadaki ilk maça da kendimi hazırlamak için çalışıyorum. Üst seviyedeki bilgimi, Galatasaray'a yardım etmek için kullanmak istiyorum." ifadeleriyle tamamladı.

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