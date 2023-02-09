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Spor

Juan Mata'dan depremzedeler için yardımlara destek

Galatasaray forması giyen Juan Mata, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremden zarar gören vatandaşlar için kulübün yardım merkezinde çalışmalara destek verdi.

IHA9 Şubat 2023 Perşembe 17:59 - Güncelleme:
Juan Mata'dan depremzedeler için yardımlara destek
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Galatasaray'ın İspanyol futbolcusu Juan Mata, Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi.

Galatasaray, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Türkiye'yi derinden etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor. Bu çalışmalara, sarı-kırmızılıların İspanyol futbolcusu Juan Mata da katıldı. Zaniolo, Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek yardım çalışmalarına destek verdi.

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