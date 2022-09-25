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Spor

Juan Mata'dan siftah! İspanyollar öve öve bitiremedi

Galatasaray'ın transfer sezonu sonunda kadrosuna kattığı yıldız orta saha oyuncusu Juan Mata, İstanbulspor maçındaki performansı ile İspanya basını tarafından göklere çıkarıldı.

Fotomaç25 Eylül 2022 Pazar 09:39 - Güncelleme:
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Süper Lig'in ilk 7 haftasında iyi bir performans sergileyen Galatasaray, Adana Demirspor ile liderliği paylaşıyor.

Sarı kırmızılılar, 8. haftada Adana ekibiyle liderlik maçına çıkacak.

Bu maç için hazırlıklarını sürdüren Aslan, milli arayı İstanbulspor ile hazırlık maçı oynayarak değerlendirdi.

Sarı kırmızılılar Barış Alper ve Icardi'nin golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Icardi'nin Galatasaray formasıyla ilk golünü attığı karşılaşmada yeni transferlerden Juan Mata da ilk maçına çıktı.

İSPANYOL BASININDAN BÜYÜK ÖVGÜ!

Uzun süre Premier Lig'de oynayan Juan Mata, transferin son günlerinde sürpriz bir şekilde Galatasaray'a transfer olmuştu. İspanyol basını, Mata'nın İstanbulspor maçındaki performansını yorumlarken övgü dolu sözler kullandı.

Mata'nın alışık olmadık şekilde 64 numara ile sahada mücadele ettiği kaydedilirken, İspanyol yıldızın attığı paslarla eski günlerinden esintiler sunduğu belirtildi.

Galatasaray'ın oyununu yönlendiren isim olduğu yazılan Mata'nın, fiziksel anlamda tam olarak hazır gözükmediğinin de altı çizildi.

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