İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Eylül 2022 Cumartesi / 28 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,4191
  • EURO
    17,8508
  • ALTIN
    973.148
  • BIST100
    3281.61
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Juan Mata'dan transfer itirafı: Teklif aldığımı öğrenince...
Spor

Juan Mata'dan transfer itirafı: Teklif aldığımı öğrenince...

Hazırlık maçında İstanbulspor'u 2-1 yenen Galatasaray'da ilk kez forma giyen Juan Mata, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

24 Eylül 2022 Cumartesi 21:58 - Güncelleme:
ABONE OL

Galatasaray'da ilk kez İstanbulspor maçında forma giyen Juan Mata, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konuştu.

İspanyol yıldız, "Galatasaray benim için her zaman çok büyük bir kulüp oldu. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan, Avrupa'nın büyük takımı. Türkiye'nin en büyük ve en başarılı takımı. En üst seviyede mücadele edebileceğim bu tarz bir şeye ihtiyacım vardı. Lig maçında da geçen gün gelmiştim atmosfer inanılmazdı gerçekten. Bugün de 35 bin kişi karşıladı ve bizi destekledikleri için teşekkür ederim." dedi.

Takım içinde rekabet için önemli oyuncular olduğu hatırlatılan Mata, "Çok önemli takımlardan çok önemli oyuncular geldi. Antrenörümüzün memnun olduğunu düşünüyorum. Ben de burada oynamak için mücadele edeceğim." ifadelerini kullandı.

Transferinin ani bir şekilde geliştiği sorulan 34 yaşındaki futbolcu, "Çok kısa süre içerisinde gerçekleşti transferim. Türkiye'de böyle büyük bir takımdan teklif aldığımı öğrenince birkaç saat içinde tamamladık görüşmeleri. Erden Bey ile görüştük, onun gelmiş olması da hızlandırdı. Uçağa atlayıp geldim hemen." diye konuştu.

Fiziksel kondisyonu sorulan Mata, "Oynamak ve mücadele etmek için Galatasaray'dayım. Fiziksel olarak kendimi geliştirmeye devam ediyorum" cevabını verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.