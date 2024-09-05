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Spor

Juan Mata'nın yeni adresi belli oldu!

Avustralya ekibi Western Sydney Wanderers, 36 yaşındaki İspanyol futbolcu Juan Mata'yı kadrosuna kattı.

IHA5 Eylül 2024 Perşembe 13:56 - Güncelleme:
Juan Mata'nın yeni adresi belli oldu!
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Son olarak Japonya'da forma giyen İspanyol futbolcu Juan Mata'nın yeni adresi belli oldu.

Tecrübeli futbolcu, Avustralya takımlarından Western Sydney Wanderers'a transfer oldu. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, FIFA Dünya Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşayan Juan Mata'yı kadrolarına kattıkları ifade edildi.

2022-2023 sezonunda Galatasaray'da forma giyen ve Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan 36 yaşındaki futbolcu kariyerinde Valencia, Chelsea, Manchester United ve son olarak Vissel Kobe'de forma giydi.

Deneyimli futbolcu, 2010 yılında İspanya ile Dünya Kupası, 2011-2012 sezonunda da Chelsea ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı.

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