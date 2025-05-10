İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mayıs 2025 Cumartesi / 13 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,7786
  • EURO
    43,8944
  • ALTIN
    4143.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Jude Bellingham için yaz dönemi ameliyatı
Spor

Jude Bellingham için yaz dönemi ameliyatı

Real Madrid'in genç yıldızı Jude Bellingham, Marca'nın haberine göre uzun süredir yaşadığı omuz sorununu çözmek için yaz aylarında ameliyat olacak. İngiliz oyuncunun kariyerinde yeni bir sayfa açılıyor.

Haber Merkezi10 Mayıs 2025 Cumartesi 15:42 - Güncelleme:
Jude Bellingham için yaz dönemi ameliyatı
ABONE OL

Real Madrid'in yükselen yıldızı Jude Bellingham, bu yaz kariyerinde kritik bir döneme giriyor. Marca'nın haberine göre, 20 yaşındaki oyuncu, son 18 aydır performansını etkileyen omuz sakatlığı nedeniyle ameliyat masasına yatacak. Kalıcı hale gelen rahatsızlık, artık geri dönüşü olmayan bir noktaya geldi.

Buna rağmen Bellingham, sahada olağanüstü bir direnç ve beceri sergiledi. La Liga'da bu sezon 28 maçta 8 gol ve 8 asistle oynayan İngiliz orta saha, takımına değerli katkılar sunmayı başardı.

Planlanan cerrahi müdahale, Bellingham'ın fiziksel sınırlarını aşarak kariyerinde yeni bir zirveye ulaşmasını hedefliyor. Taraftarlar ve teknik ekip, bu operasyonun ardından yıldız oyuncunun tamamen iyileşmiş bir şekilde sahalara dönmesini ve daha büyük başarılara imza atmasını bekliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.