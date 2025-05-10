Jude Bellingham için yaz dönemi ameliyatı

Real Madrid'in yükselen yıldızı Jude Bellingham, bu yaz kariyerinde kritik bir döneme giriyor. Marca'nın haberine göre, 20 yaşındaki oyuncu, son 18 aydır performansını etkileyen omuz sakatlığı nedeniyle ameliyat masasına yatacak. Kalıcı hale gelen rahatsızlık, artık geri dönüşü olmayan bir noktaya geldi.

Buna rağmen Bellingham, sahada olağanüstü bir direnç ve beceri sergiledi. La Liga'da bu sezon 28 maçta 8 gol ve 8 asistle oynayan İngiliz orta saha, takımına değerli katkılar sunmayı başardı.

Planlanan cerrahi müdahale, Bellingham'ın fiziksel sınırlarını aşarak kariyerinde yeni bir zirveye ulaşmasını hedefliyor. Taraftarlar ve teknik ekip, bu operasyonun ardından yıldız oyuncunun tamamen iyileşmiş bir şekilde sahalara dönmesini ve daha büyük başarılara imza atmasını bekliyor.