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Spor

Judo'da milli sporculardan 7 madalya

Azerbaycan Grand Prix'inde son gün müsabakalarında 1 altın ile 2'şer gümüş ve bronz madalya kazanan milliler, organizasyonu toplam 7 madalyayla tamamladı.

28 Eylül 2023 Perşembe 19:18 - Güncelleme:
Judo'da milli sporculardan 7 madalya
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Görme Engelliler Judo Azerbaycan Grand Prix'sinin son gününde milli sporcular 1 altın ile 2'şer gümüş ve bronz madalya kazanırken, ay-yıldızlılar organizasyonu toplam 7 madalyayla bitirdi.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bakü'de düzenlenen ve 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na puan veren organizasyonun ikinci gününde ay-yıldızlı judoculardan +70 kilo J1 kategorisinde Nazan Akın Güneş altın, +90 kilo J1 kategorisinde Onur Taştan ile -57 kilo J1 kategorisinde Döndü Yeşilyurt gümüş, -90 kiloda J1 kategorisinde Yasin Çimçiler ile -70 kiloda J1 kategorisinde Merve Uslu ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonun ilk gününde de -48 kilo J1 kategorisinde Ecem Taşın Çavdar altın, -57 kiloda J2 kategorisinde Zeynep Çelik ise gümüş madalya kazanmıştı.

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